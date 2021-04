Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, dice la sua, a Sky Sport, sul ko dei rossoneri contro la Lazio: "È un colpo duro, perché complica un percorso che fino ad adesso definivamo meritorio di un posto in Champions League. Poi però il calcio non perdona. Il Milan è incappato in un periodo complicato, condannato anche dagli episodi come quello di oggi sul 2-0. La Lazio ha meritato di vincere, ma è fuori dubbio che un episodio sfortunato cambi le cose: un conto è giocare mezz'ora sull'1-0, un altro con due goal di svantaggio. Orsato? È sembrato un contentino a rivedere l'azione al VAR, perché in un primo momento aveva assegnato il goal, per poi andare a rivederla non cambiando idea e aggravando un po' il tutto. Dal mio punto di vista è stata una decisione sbagliata. La Lazio ha iniziato la partita bene con i primi 15 minuti strepitosi; il Milan si era fatto sorprendere, poi ha ripreso a giocare. L'episodio del 2-0 ha poi indirizzato la partita e la Lazio si è meritata la possibilità di contendersi ancora un posto Champions"