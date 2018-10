Kevin Prince, attaccante del, ex trequartista del, posta una foto su Instagram dopo il ko di ieri sera contro la sua ex squadra: “Gara dura ieri sera, congratulazioni al Milan, qualche volta si diventa emotivi in campo. Non posso far altro che ammirare questo mostro del centrocampo” riferendosi a Franck Kessie, con il quale ieri c’è stato un duro faccia a faccia.