Marco Borriello, attaccante del'UD Ibiza, parla a Sky Sport del suo passato al Milan: "San Siro è lo stadio più bello in cui ho giocato. Lì si respira la storia, ma anche io ne ho scritto alcuni capitoli. Qualche rovesciata l’ho fatta... Avrei potuto ottenere qualcosa in più, ma l’unico rimpianto è non aver segnato in Nazionale. Certo, mi sarebbe piaciuto fare una carriera top e vincere magari il Pallone d’oro, ma nella vita devi accettare quello che sei e io sono contento di me. Adesso voglio solo portare l’Ibiza più in alto possibile".