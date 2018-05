Marcos Cafu, ex terzino del Milan, parla a Milan Tv: "E’ sempre bello tornare qui. Stasera sarà una partita particolare, ho rivisto tanti ex compagni di squadra. Tornare a San Siro è poi sempre bello. Non vedevo da tanto Rui Costa, mentre con gli altri ogni tanto ci vediamo. Gattuso non è mai rilassato (sorride, ndr). Rino sentiva tanto le partite da giocatore e ora anche da allenatore. Gattuso ha fatto bene. È fondamentale avere uno spogliatoio con grandi uomini oltre che con grandi giocatori. Sapevamo le difficoltà che Rino poteva trovare, ma ora si vede il Milan di Gattuso. Il Milan è il posto giusto dove far crescere i giovani".