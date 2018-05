Leandro Cantamessa, ex avvocato del Milan, parla a Lady Radio del possibile ritorno in rossonero di Berlusconi: "Non credo sia verosimile pensare ad un suo ritorno alla guida del Milan. Odio parlare di ‘minestre riscaldate’, ma nel Milan tornarono Gullit, Sheva e Kakà ed il ritorno non fu così brillante come la prima loro avventura. Ci sono poi dei motivi di carattere economico. Quando vendi il Milan è difficile che tu possa tornare sui tuoi passi in così breve tempo".



SU KALINIC - "Mica puoi azzeccarli tutti gli acquisti. Forse sono state fatte delle valutazioni troppo ottimistiche su di lui. E’ un calciatore dalla faccia triste, non sorride mai. Il non sorriso è concausa della disistima del pubblico. E’ uno che in campo collabora, aiuta i compagni, ma questa tristezza certo non lo aiuta".