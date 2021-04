Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, parla alla BoboTv, sul canale Twitch, dicendo la sua sui rossoneri: "Mandzukic è l’unica pecca del Milan, è un punto interrogativo. Avevo detto che non sarebbe servito, dovevano prendere una punta affidabile e sano, che ti può fare qualche gol quando Ibrahimovic non c’è. Poteva servire un giocatore come Caicedo. Sta lì, non rompe le palle, lo butti dentro quando serve e fa gol. Non diventerà un titolare, ma poteva essere l’ideale. Quando Ibrahimovic non c’è Pioli deve adattare Leao e Rebic che non sono il massimo da centravanti".