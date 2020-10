Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport, ricordando un aneddoto che lo lega a Didier Drogba, ex attaccante del Chelsea: "Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di marcarlo in una partita amichevole con il Milan a New York durante la preparazione e lì decisi di smettere di giocare. Mi resi conto che c'era una grandissima differenza tra quello che ero e quello che ero stato. Ci fu una grandissima differenza, la fisicità di Drogba mi indirizzò verso la scelta di smettere. Anche Maldini quel giorno soffrì parecchio, era devastante Didier".