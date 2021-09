Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, dice la sua, in tv, sulle italiane in Champions: "Il PSG è super, può ‘uccidere’ la Champions quest’anno. Le squadre italiane non penso siano attrezzate per puntare in alto, faticheranno ad arrivare ai quarti. Semmai, vuoi un colpo di coda, vuoi l'entusiasmo per il successo negli Europei, vedo la Juventus come migliore italiana in Coppa, ma non come favorita allo scudetto. Roma e Lazio? Sono curioso, mi aspetto che in onference ed Europa League arrivino almeno in semifinale".