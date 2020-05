Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a quotidiano.net dei suoi ultimi anni in rossonero: “Rinnovi in bianco? Sono lombardo, giocavo nel miglior club del mondo, a San Siro: che trattative dovevo fare? Gli ultimi 4-5 anni prendevo quanto un Primavera aggregato in prima squadra (ride, ndr). Questo, però, Galliani si dimentica sempre di dirlo”.