Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, dice la sua su Sandro Tonali, obiettivi dei rossoneri, della Juve e dell’Inter, e di Gianluigi Donnarumma a Tuttosport: “E’ un anno e mezzo che Tonali è pronto per una grande. A centrocampo non ce n’è uno forte come lui di quella età. In Italia, a parte la Lazio, tutti hanno un problema in mezzo. L’Inter ha Brozovic? Per me, Tonali è meglio. Lui, ripeto, è uno dei 2-3 giocatori che può giocare in tutte le squadre più forti d’Europa. Donnarumma? Se la filosofia del Milan è di puntare su un gruppo di Under 23 con determinati paletti di ingaggio, Donnarumma non rientra in questi parametri e può essere sacrificato. Grazie alla sua cessione si possono prendere tre buoni giocatori come fatto con Theo Hernandez, Bennacer e Rebic”.