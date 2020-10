Gerard Deulofeu, esterno offensivo dell’Udinese, parla ad As in vista della sfida di domani contro il Milan, squadra del suo passato italiano: “Sono contento di essere tornato a giocare dopo sette mesi e mezzo fermo per infortunio. Voglio tornare al mio miglior livello e l'Italia è il posto perfetto, qui ho già fatto molto bene al Milan”.



SUL MILAN - “Hanno chiuso molto bene la passata stagione e hanno iniziato questa allo stesso modo. Dovremo giocare con la loro stessa intensità, affrontarli a viso aperto. Il calcio italiano sta cambiando, è sempre stato più tattico e difensivo ma ora sempre più squadre osano. E io sono un calciatore offensivo al quale piace attaccare, cerca l'uno contro uno, andare negli spazi, credo che mi divertirò”.