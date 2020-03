Stefano Eranio, ex esterno del Milan, parla a Radio Sportiva di Boban e Maldini, mai così lontani dai rossoneri: “Boban e Maldini avevano preso un giocatore come Ibrahimovic, il cui arrivo ha portato qualche risultato in più. Lo stesso Pioli stava facendo bene… peccato. Ora siamo a punto e a capo”.