Il Milan e un 2019 che partirà subito forte. Prima la Samp in Coppa Italia, poi la Supercoppa con la Juve, poi il cammino per il quarto posto, affollatissimo. Se in campo sarà compito di Gattuso indicare la via e guidare i suoi uomini, fuori tocca a Ivan Gazidis, con il mercato da far quadrare insieme al bilancio, con il ricorso al Tas e con la grana Fassone.



LA RICHIESTA - Come scrive La Repubblica, l'ex amministratore delegato, tra danni morali e biologici per il licenziamento e mancati emolumenti, ha chiesto al Milan una trentina di milioni di euro.