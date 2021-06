Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, parla a Sky Sport dei rossoneri: "Vedere un Milan tornato in Champions mi rende felice. Anche vedere un campione come Paolo (Maldini, ndr) nel club mi fa piacere. Bello vederli fare bene, spero di vedere un altro grande campionato. Donnarumma? E' un grande portiere, ha grandi qualità, ha deciso di andare in una grande squadra come al Psg e lo posso capire. Mi auguro che possa fare bene".