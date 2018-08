Filippo Galli, ex difensore del Milan ed ex responsabile del settore giovanile rossoero, parla a Radio 24, nella trasmissione Tutti Convocati, della sfida di ieri sera contro il Napoli: "Il voto al Milan è 6: ha fatto un buon primo tempo, con attenzione, cercando di non concedere molto al Napoli e provando a fare la partita. Rimane il rammarico di essere stati in vantaggio 2-0 e non riuscire a continuare ad accelerare per chiudere definitivamente la partita. Dall’altra parte, sappiamo la forza del Napoli e la bravura di Ancelotti nel leggere la partita, è un maestro. Come atteggiamento, il Milan è questo: adesso arriva un’altra partita importante. Non dimentichiamo che mancava Calhanoglu, un uomo che dà ritmo. Le grandi squadre devono provare a fare questo possesso palla per provare a comandare la partita. Anche l’anno scorso i rossoneri avevano un baricentro basso, è una scelta. Donnarumma? Qualcosina sicuramente può essergli imputato, ma credo che il ragazzo stia passando un momento particolare, è cambiata anche la preparazione, è andato via Alfredo Magni, può attraversare un momento non brillante. Rimane un ragazzo straordinario, su cui il Milan deve puntare Dualismo con Reina? E’ una scelta fatta dal management precedente. Se è un bene o un male? Non lo so, non ci sono più dentro. Grossi errori ieri Donnarumma non ne ha fatti, ha preso dei gol normali, il problema è che ci aspettiamo sempre il miracolo"