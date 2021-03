Filippo Galli, ex difensore del Milan, parla a MilanNews.it di Fikayo Tomori, centrale rossonero tra i migliori in campo contro la Roma: "E' un giocatore che sinceramente conoscevo poco. Devo fare i complimenti a Massara e Maldini per la loro scelta, sicuramente azzeccata. E' un giocatore veloce e attento. Ha tutte le qualità per diventare un gran giocatore".



SU DONNARUMMA CAPITANO - "Sono molto contento per lui! Indossare la fascia di capitano è un onore ed un onere".