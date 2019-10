Filippo Galli, ex difensore del Milan, parla di Carlo Ancelotti a Radio Marte: "Ritorno al Milan? Ancelotti non mi ha parlato della prospettiva di tornare al Milan, è concentrato sul Napoli ed innamorato della città e dell'ambiente. Un po' di difficoltà ad inizio stagione poi è innegabile che il Napoli l’abbia incontrata, ma i singoli calciatori sono forti e bisogna dare solo il tempo a tutti di trovare le giuste alchimie. Il doppio confronto col Salisburgo sarà determinante in chiave Champions e credo che il Napoli arriverà pronto e nella giusta condizione fisica e mentale. Penso positivo, credo che il Napoli possa farcela".