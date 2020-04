L'ex amministratore delegato del, ora ad del, rivela a Sky Sport i colpi mancati in rossonero e i rimpianti di mercato: "Non molti anni fa, c'era un giocatore che doveva arrivare ma poi non è arrivato,. Un altro che avevo già preso cinque anni prima del suo arrivo al Milan era. Rimpiango tantissimo due giocatori:ce lo offrirono a 5 miliardi dal Padova, ma non eravamo convinti, era una cifra importante per un ragazzo giovanissimo; poi andò alla Juventus. L'altro è: anche qui, lo Sporting chiese una cifra altissima per un ragazzo di soli 16 anni.? Lo abbiamo corteggiato a lungo, ma non ha mai voluto lasciare la Roma".- Galliani passa in rassegna i campioni presi al Milan: "Siamo arrivati in un club con problemi economici, ma la squadra aveva già una base importante. Sono arrivati subito, l'anno dopo. Avevamo una grande difesa. Abbiamo comprato tanti campioni, a partire da Van Basten. A me è rimasto nel cuore ancheche è anche ritorno al Milan.è stato immenso, così come. Sono davvero tanti".- Galliani si sofferma poi su: "Lo abbiamo cercato ai tempi dell'Ajax, ma segnava poco. Poi con Capello e Galbiati è migliorato tantissimo a calciare in porta. Era già fatta nel 2006, avevamo un accordo con lui, ma poi anche il Milan venne immischiato in Calciopoli e quindi saltò tutto. Quando l'ho ceduto al PSG, nel 2012, non mi ha parlato per diverso tempo: gli avevo promesso che non lo avremmo venduto, ma per motivi di bilancio siamo stati costretti a cedere lui e".- Galliani poi si sofferma su due tentati colpi per il Monza: ", ma per motivi familiari ha preferito restare in Brasile. Ibra? Con Zlatan abbiamo parlato, ma questo affare del coronavirus lo rende un pensiero lontano".- L'ex ad rossonero parla die degli allenatori che hanno fatto la storia del Diavolo: "Quando penso a Capello, la prima cosa che mi viene in mente tutta la sua vita nel calcio: è arrivato al Milan per guidare la Primavera, ha fatto l'assistente di, ha fatto il manager e poi Berlusconi decide di dargli la panchina della prima squadra. Abbiamo avuto tanti grande tecnici al Milan, ma in tre hanno fatto la storia del club:. Fabio resterà per sempre nel cuore dei milanisti".- Galliani racconta poi l'addio di: "Sheva non è stato venduto dal Milan, è lui che ha voluto andare a Londra: è stata una sua decisione, non mia né del presidente Berlusconi. Abbiamo provato fino all'ultimo a convincerlo a restare, ma niente da fare".- L'ex ad Galliani svela altri due retroscena di mercato, legati alla panchina: "è stato a un passo dal Milan.? Non è mai stato vicinissimo: l' ho chiamato qualche volta nel suo anno sabbatico, ci abbiamo provato, ma non è mai stato vicino".