Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ora al Monza, parla a Sportmediaset di Marco Giampaolo: "Nell'estate del 2016, per la panchina del Milan, io spingevo per Giampaolo che venne anche a casa mia. Lo considero un grande maestro di calcio, poi gioca con il modulo preferito del mio presidente (Silvio Berlusconi, ndr), cioè il 4-3-1-2. I cinesi spingevano invece molto per Montella, mentre io spingevo per Giampaolo".