Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma ed ex dirigente del Milan, parla al Corriere della Sera del caso Kessie-Biglia: "E' stata eclatante perché si è celebrata in diretta tv. Un po’ come quando, ai miei tempi alla Roma, Nainggolan mostrò il video del suo Capodanno su Instagram. Anche se risulta difficile da capire, un fatto diventa più grave quando tutti lo vedono. Le sanzioni che una società applica non devono necessariamente finire su un comunicato stampa. Maldini, Leonardo e Gattuso gestiranno la vicenda senza pubblicità. Del resto le multe lasciano il tempo che trovano, toccare un calciatore nell’orgoglio è più efficace"