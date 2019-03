Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, parla a Tuttosport di Krzysztof Piatek: "L’esperimento Higuain non è andato bene per entrambi, sia per come è strutturata la squadra sia per come si è posto lui. Di Piatek non si sapeva nulla fino a questa estate, quando Preziosi lo ha preso con una grande intuizione. Il giocatore è estremamente essenziale, ma mi ha stupito la sua verticalità. Non pensavo fosse così decisivo e determinante, ma è nato per andare in porta. E tutti i suoi movimenti sono finalizzati a fare gol. Gli auguro di continuare così a lungo. Un gol nel derby? È certamente in grado di farlo".