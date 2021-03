Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, parla a MilanNews.it, svelando la sua top 11 degli anni vissuti in rossonero: "Io sono per forza di cose legato ad un certo periodo del nostro Milan. In porta quindi Dida. Davanti a lui Maldini e Nesta centrali mentre sugli esterni Serginho e Cafu. A centrocampo Pirlo e al suo fianco Gattuso e Seedorf. Clarence faceva la differenza. Quando interpretava il ruolo con le sue qualità il Milan non perdeva mai, quando invece non seguiva i dettami di Ancelotti facevamo più fatica. Ambrosini è il nostro jolly. Si diceva che Ambrosini e Gattuso non potessero giocare insieme ma non era così. Poi l’attacco con Kakà, Shevchenko e Ibrahimovic. Allenatore? Carlo Ancelotti. Secondo me questa squadra avrebbe potuto giocare bene. Un albero di natale particolare. La differenza sostanziale con il Milan degli immortali e questi giocatori è che per me quel Milan era già formato e sono entrato un po’ da ospite. Il Milan dello scudetto di Zaccheroni e l’epopea di Carletto sono squadre che sento più mie e che mi hanno coinvolto di più sia nella conclusione di acquisti e di accordi. Mi vengono in mente tanti altri giocatori incredibili come Rui Costa, Stam, Crespo, Rivaldo o Ronaldinho, calciatori a cui sono legatissimo".