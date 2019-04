Mario Ielpo, ex portiere del Milan, parla a Milan Tv dell'arbitraggio di Juve-Milan: "Importantissima la gestione dei cartellini nel calcio. È evidente che quando lo stadio è come quello della Juventus che enfatizza i falli ricevuti dai bianconeri e minimizza quelli commessi ai danni degli avversari, l’arbitro viene influenzato. È normale, non bisogna stupirsi. È sempre stato così. È impossibile che un arbitro non senta la pressione di uno stadio di calcio, proprio nella percezione del fallo, quando sente il boato o meno".