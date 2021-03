Jens Lehmann, ex portiere del Milan, parla ad As dei portieri europei, snobbando il rossonero Gigio Donnarumma: "Neuer è il migliore, mi piace molto anche Casteels del Wolfsburg. Poi ci sono quelli della Premier, Ederson e Alisson. Lo stile dei portieri è cambiato: ora l'attenzione è più sull'impostazione, si pensa meno a controllare l'area di rigore. Ma l'obiettivo deve essere lo stesso: non subire gol""