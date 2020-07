André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, chiude la porta in faccia a Mbaye Niang, attaccante del Rennes, ex Milan, Genoa e Torino. Queste le parole dell'allenatore portoghese a La Provence: "Siamo stati contattati dai suoi agenti a febbraio perché era in ottimi rapporti con Zubizarreta ma ho fatto sapere al suo entourage che non siamo interessati a lui e che non abbiamo fatto alcuna offerta. Non abbiamo né i mezzi né l'interesse per farlo arrivare qui. Non perché non abbia qualità, ma perché stiamo cercando un giocatore di un altro profilo".