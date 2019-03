Massimo Oddo, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport: "Il derby è sempre importante e sentitissimo. Quest’anno è bellissimo perché in gioco c’è un posto in Champions. Io spero vinca il Milan. Gattuso? Sarà sereno e tranquillo (ride n.d.r.). La difesa? Sta facendo benissimo, è cresciuta come tutta la squadra. È una bella opportunità quella di questa sera".