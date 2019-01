Massimo Oddo, ex allenatore di Pescara, Udinese e Crotone, parla a Radio 24 della sfida tra Milan e Napoli, parlando di chi mancherà, Gonzalo Higuain: "Seedorf si sentiva sempre Seedorf, ovunque andasse a giocare si sentiva leader. Ci sono giocatori, invece, che si sentono perdere certezze se non coccolati. Alla Juve Higuain poteva non segnare per 3 partite, la Juve magari le vinceva lo stesso e quindi le critiche erano inferiori. Al Milan di quest'anno è diverso, se non segni per 3 partite la colpa è tua"