Pippo Pancaro, ex terzino sinistro del Milan, vincitore dello scudetto nel 2003-04, parla a Milan Tv della fascia mancina rossonera: "Per quanto riguarda la fascia sinistra, il Milan è coperto molto bene. Sia Rodríguez che Laxalt sono due ottimi giocatori che possono alternarsi nello stesso ruolo con caratteristiche differenti. Entrambi hanno qualità e corsa, magari l'ex Genoa è un filo più offensivo ma siamo ben coperti per quel ruolo con questi ragazzi".



FATTORE MALDINI - "Maldini può aiutare Rodriguez? ​Può essere, è una possibilità. Ma il giocatore è migliorato anche nella cattiveria e nella tigna e in questo abbiamo l'allenatore che non è secondo a nessuno in Italia. Credo sia un insieme di cose. Avere all'interno della società un'icona mondiale come Maldini è uno stimolo a fare meglio, non solo per Ricardo ma per tutti. Che onore deve essere allenarsi con gli occhi di Paolo lì a pochi metri".