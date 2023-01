Il Milan ha accolto il suo nuovo portiere, Devis Vasquez e il suo ex preparatore, Augusto Ayala ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ci fa conoscere meglio il nuovo giocatore rossonero: "Si tratta di un ragazzo con prospettive brillanti. Un portiere perfetto per lo stile di gioco del campionato italiano. Ha avuto molta continuità. Dal punto di vista personale è maturato molto. Era partito dalle riserve e poi si è imposto con merito in prima squadra".



BRAVO CON I PIEDI - "Il nostro stile di gioco prevede che il portiere sia un giocatore di movimento in più, sappia utilizzare i piedi, abbia capacità tecniche di controllo e passaggio della palla. È reattivo, rapido, elastico, determinato, molto forte tra i pali".



PROSPETTIVE - " Può andare lontanissimo. Ci sono passato anche io quando mi sono trasferito in Europa, avrà bisogno di un normale periodo di adattamento. Poi però potrà fare benissimo, scalando le gerarchie del nuovo club. Può diventare uno dei migliori al mondo".



IL PARAGONE - Meglio resti al Milan e non si muova. Potrebbe conoscere immediatamente il club e tutto quello che implica fare parte di una società europea così poderosa. Per restare in Italia, lo assocerei a Mattia Perin. Mi sembra abbiano un fisico simile anche se Devis è un po' più possente e più alto, dato che super il metro e novanta".