Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, dice la sua, dalle pagine de la Gazzetta dello Sport, sui rossoneri: “La bocciatura in Champions dovrebbe servire agli uomini di Pioli per compiere un ulteriore passo in avanti. Il Milan è il club italiano che nell’ultimo anno ha giocato meglio, ma a livello internazionale ha mostrato diversi limiti. Pioli è intelligente, non si dovrà demoralizzare, ha fatto tanto in questi due anni: da allenatore saggio, non dovrà trovare giustificazioni, ma dovrebbe cercare di rimediare alle mancanze più gravi. [...] La strada verso il successo richiede prima di tutto di essere un vero gruppo nello spirito, dove tutti partecipano collegati da un filo invisibile che è il gioco. In bocca al lupo, caro Milan. E attenti: è una leggerezza pensare di risolvere i problemi collettivi con il singolo, la vicenda Ronaldo-Juve insegna”.