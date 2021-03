Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, scudettato nel '99, parla di Fikayo Tomori e di Alessio Romagnoli: "La gestione di Romagnoli e Tomori sarà un problema? No, avere giocatori forti è sempre una risorsa. Dico solo che in questo momento è difficile tenere fuori Tomori se sta bene: è aggressivo, difende e attacca, ha personalità".