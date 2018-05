Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus e Milan, parla di Rino Gattuso a Milan Tv: "Lo vedo sempre carico, vuol dire che sta alla grande, ha fatto un grandissimo lavoro quest'anno, sono contento per lui e per il Milan, sperando che la società riesca a fare una squadra competitiva per l'Europa, cercando di arrivare fino in fondo. Rino si è fatto le ossa in altre società, ha la stoffa dell'allenatore, trasmette mentalità ai giocatori, ha cambiato la mentalità e non solo di questo Milan".