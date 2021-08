Svolta a destra. Viste le difficoltà nel convincere il Manchester United a cedere nuovamente Diogo Dalot con la formula del prestito - anche con diritto di riscatto - e la freddezza nei confronti del madridista Odriozola, il Milan ha avviato i primi contatti con la Roma per Alessandro Florenzi. Potrebbe essere lui dunque la soluzione low cost di Maldini e Massara per affiancare a Davide Calabria un giocatore affidabile e con esperienza a livello internazionale.



CHIESTO IL PRESTITO - Escluso dal progetto tecnico della Roma di José Mourinho, l'esterno classe '91 può lasciare la Capitale anche con la formula del prestito con diritto di riscatto e il Milan si è fatto avanti proprio proponendo queste condizioni. Dopo i rumors su un possibile con l'Inter che coinvolgesse l'Inter e alcune ipotesi estere, il trasferimento in rossonero potrebbe rappresentare la soluzione più gradita per tutte le parti in cause. Al momento un'idea, che nelle prossime ore può decollare, per andare a riempire una delle caselle sguarnite nella rosa del Milan.