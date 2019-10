Il Milan prova a fare quadrato in vista della partita di domani sera in casa del Genoa. I leader dello spogliatoio si sono fatti sentire in settimana, il momento è delicato e non sono ammesse distrazioni. Solo una vittoria potrebbe mettere in salvo la panchina di Giampaolo, provando così a dare linfa al progetto tecnico iniziato solo qualche mese fa. A gennaio la società tornerà sul mercato per cercare di rinforzare una rosa che, probabilmente, è stata leggermente sopravvalutata.



DE PAUL NEL MIRINO - Tra gli obiettivi di mercato in vista di gennaio c'è il nazionale argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul. ll Milan aveva fatto un tentativo già la scorsa estate, come ha celatamente confermato Igor Tudor in conferenza stampa: "De Paul mentalmente sta bene, sarà motivato di far vedere la sua importanza per la squadra. Non credo sarà motivato solo il fatto che la Fiorentina lo voleva, in tante ce lo hanno chiesto, è un giocatore forte e siamo contenti sia con noi". Il talento nativo di Sarandì piace perchè ha già maturato una buona esperienza sia nel campionato italiano che a livello internazionale, è ancora relativamente giovane - essendo un classe 1994 - e, sopratutto, può disimpegnarsi in tutti i ruoli tra centrocampo e attacco.



CONTATTI CON L'AGENTE - Boban e Maldini hanno mantenuto i rapporti con l'agente di De Paul, Agustin Jimenez. La pista non è di certo facile per via delle alte richieste dell'Udinese: il cartellino è valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. I rossoneri potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto o per l'inserimento di una contropartita tecnica. Diverse soluzioni al vaglio, c'è tutto il tempo per studiare una strategia che possa rivelarsi vincente. De Paul resta nel mirino del Diavolo, a gennaio è prevista una nuova missione.