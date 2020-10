. E in passato è giù successo così per altri giocatori del: una volta arrivò quello che sembrava essere uno studente modello dal Brasile, un'altra ancora un ragazzo spagnolo abbandonato dal Liverpool... E così è stato anche per Alexis, che il club rossonero ha prelevato lo scorso anno, riscattandolo poi un paio di mesi fa: 1 gol e 2 assist da luglio a dicembre con i belgi, duttilità, sorpresa e velocità con la maglia rossonera.Alla domanda se ci sarà o meno la possibilità di vedereinsieme, Stefano Pioli, in conferenza, ha risposto: "C'è anche Saelemaekers". Aggiungendo poi: "​Deve essere ancora più concreto in determinate zone di campo e deve continuare così, ha tutte le qualità per essere un giocatore molto forte"., il belga sta diventando decisivo anche in zona gol: sono 2 in stagione, uno contro il Rio Ave, l'altro con la Roma. Il classe '99 sta diventando un fattore.In panchina in entrambi i match nella fase a gironi di Europa League (dove nei 10 minuti giocati in Scozia, contro il, ha servito comunque un delizioso assist a Hauge), è sempre stato presente in campionato: 4 consecutive da titolare, è stato in panchina solo al debutto contro il Bologna, 4 consecutive in cui è stata la chiave tattica del tecnico rossonero. Tra i fantasisti è quello più dedito al sacrificio, chiedere a Calabria nella sfida contro la Roma, doveera in costante raddoppio su. Uomo, per il momento, più dache da Europa, dove la tattica conta di meno,si sta rivelando uomo prezioso. E più che importante.@AngeTaglieri88