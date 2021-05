Tantissimi trofei conquistati da Zlatan Ibrahimovic nella sua carriera. Dal 2003 a oggi, nelle sue stagioni complete in Europa, l'attaccante oggi al Milan non ha vinto il campionato soltanto in tre occasioni: la Serie A nel 2011-12, quando giocava con il Milan, contro la Juventus di Antonio Conte; la Premier League 2016/17, quando era al Manchester United, contro il Chelsea di Conte; infine, lo scudetto di questa stagione, contro l'Inter di Conte.