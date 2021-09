L'ultimo anno di contratto di Alessio Romagnoli è di quelli da matita rossa per il bilancio del Milan. Con l'ultimo rinnovo a salire firmato dal capitano rossonero, che però sta trovando sempre meno spazio da titolare, le cifre per l'attuale stagione parlano di 5 milioni netti di fisso, più bonus per 1 milione legato alla qualificazione in Champions del club e ad obiettivi personali.