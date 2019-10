Hakan Calhanoglu, secondo i dati Opta, è l'unico giocatore rossonero ad essere sceso in campo in tutte le 30 gare disputate dal Milan nel 2019 in tutte le competizioni. Inoltre nel caso il Diavolo dovesse portare a casa i tre punti nella sfida di sabato sera contro il Genoa allora il centrocampista turco arriverebbe a 50 vittorie, contando tutte le competizioni, con la maglia rossonera.