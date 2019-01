Cristian Zapata ha saputo imporsi come titolare al Milan dopo un avvio di stagione nelle retrovie, ma ora il suo futuro appare in forte discussione. E non c'entrano soltanto il contratto in scadenza a giugno e la trattativa per prolungarlo, perché il club rossonero dovrà tenere in considerazione pure il rischio che qualche altro club approfitti della situazione per offrire condizioni economiche migliori al colombiano e ingaggiarlo a costo zero dal prossimo 1° luglio.



Tra questi, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche l'Inter che, complici gli ottimi rapporti col procuratore Ivan Ramiro Cordoba, sta provando a convincere Zapata a cambiare sponda del Naviglio. L'inserimento nerazzurro nasce dal mancato accordo col Milan, che prospetta un rinnovo a cifre più basse rispetto a quelle attuali, 1,8 milioni di euro per un annuale, mentre il giocatore chiede un biennale e l'Inter sarebbe disposta a venirgli incontro offrendo anche l'opzione per la terza stagione.