Il Benfica ha vinto ieri per 2-0 contro il Guimaraes. E deve dire grazie anche a Florentino che ha preso il posto di Weigl, a partita in corso, e ha difeso il vantaggio ottenuto. I dati non mentono mai: 92% di passaggi riusciti, 4 duelli vinti e due palle recuperate su situazione di grande pericolo per le Aquile di Lisbona. Tutti i principali quotidiani portoghesi hanno messo in risalto la prova del centrocampista che tanto piace al Milan: il confronto con Weigl è stato impietoso.