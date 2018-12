Le prossime due gare contro Frosinone e Spal saranno decisive per il futuro di Gattuso. Il Milan ha confermato ieri la sua fiducia al tecnico calabrese, lanciando però una sorta di ultimatum: se non dovessero arrivare i 6 punti nei prossimi 180 minuti potrebbe arrivare un clamoroso ribaltone.



WENGER FAVORITO- Gattuso da persona intelligente e grande uomo di calcio è sempre stato consapevole che il suo operato sarebbe sempre stato sotto la lente d'ingrandimento dalla scorsa estate. Elliott gli ha chiesto di portare la squadra in Champions League, senza se e senza ma. L'eliminazione frettolosa dall'Europa League e questo mese di dicembre senza reti e risultati ha prodotto una prima crepa tra l'allenatore e la proprietà. Tocca a Gattuso ricomporla, cercando di scacciare il fantasma di Arsene Wenger. Il tecnico alsaziano è il candidato principale di Ivan Gazidis, i due si stimano e conoscono da tempo in virtù della lunga esperienza in comune all'Arsenal. Wenger ha detto no a Fulham e Monaco, vuole tornare in pista sulla panchina di un club con maggiore prestigio. Secondo alcune indiscrezioni il Milan ha incassato una prima apertura, adesso toccherà a Gattuso mettere i bulloni sulla propria panchina già a partire dalla trasferta di Frosinone del 26 dicembre.