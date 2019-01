Sfumato Luis Muriel, il Milan continua la caccia al rinforzo giusto per l'attacco di Gennaro Gattuso. Tanti nomi sulla lista di Leonardo, che continua la ricerca di un calciatore in grado di poter ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato. Vi abbiamo raccontato di un sondaggio esplorativo con l'agente di Manolo Gabbiadini, in uscita dal Southampton, mentre al club rossonero piace anche Rodrigo De Paul ma sarà difficile convincere l'Udinese a lasciarlo partire a gennaio.



CARRASCO - Secondo quanto riiferisce il Corriere della Sera, l'ultima idea in casa rossonera è Yannick Carrasco, ex giocatore dell'Atletico Madrid dallo scorso febbraio in Cina al Dalian Yifang. L'avventura del belga - in scadenza di contratto nel 2021 - in Chinese Super League potrebbe essere già ai titoli di coda: il classe 1993 non sta vivendo un periodo entusiasmante della sua carriera e potrebbe spingere per il ritorno in Europa, forzando la mano con il club cinese. Una situazione che potrebbe favorire il Milan, che potrebbe arrivare al sì del Dalian Yifang a condizioni vantaggiose e regalare a Gattuso il colpo per l'attacco.