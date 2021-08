"Quest'anno, per essere competitivi, abbiamo bisogno di tantissimi titolare. A fine mercato avrò a disposizione tanti titolari, dobbiamo alzare il livello di qualità, allenamenti e competitività.è un titolare del Milan, è molto intelligente e sa occupare più zone di campo. Farò delle scelte partita per partita, i ragazzi dovranno farsi trovare pronti". Sono le parole di Stefanosu Rade Krunic nella conferenza stampa pre-che si è tenuta oggi.. Rade Krunic, a meno di grosse sorprese si appresta a concludere indenne un’altra sessione di mercato., ogni anno, Krunic non si muove da Milanello., a causa dell’infortunio di Kessie e delle condizioni ancora non ottimali di Bennacer. Contro la Samp ha giocato da mediano, in un ruolo dove in passato aveva avuto difficoltà (c’è ancora, negli occhi dei tifosi rossoneri, la palla sanguinosamente per sa con il Celtic in Europa League), ma si è fatto trovar pronto.Come sempre ha lottato su tutti i palloni, con grande applicazione e grinta, onorando la maglia. Per questo piace così tanto a Pioli, è stimato da Maldini ed apprezzato dai tifosi., quando il Milan ritroverà finalmente i suoi tifosi.(a meno che quest’ultimo non venga ceduto negli ultimi giorni di mercato), quando dovrà lottare, come sempre ha fatto, per difendere la maglia rossonera sui palcoscenici più importanti d’Europa. Lì sì ci sarà bisogno di grinta, applicazione, attenzione, per sopperire all’inferiorità tecnica nei confronti di due corazzate come Liverpool e Atletico. Ci sarà da soffrire, ma anche, da gioire, sperano a Casa Milan. Saranno comunque emozioni indimenticabili per lui, che quando è diventato un giocatore rossonero ha pianto di gioia. Probabilmente nemmeno sognava che avrebbe giocato la Champions con quella maglia. Ora è arrivato anche il suo momento, anzi il loro momento, il momento del gruppo, perché, come ha detto Pioli, saranno tanti titolari.