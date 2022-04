IL TABELLINO

Aggressivo, concentrato, determinato, per tutto il primo tempo ha risposto colpo su colpo al Milan che sentiva tutto il peso della pressione-scudetto.Nel secondo il Bologna si è soprattutto difeso, maMentre Inter e Napoli hanno vinto due difficilissime partite in trasferta, la squadra di Pioli ha fallito di nuovo a San Siro.Troppi punti persi contro le squadre di medio e basso livello, due pareggi con l’Udinese, uno con la Salernitana, due sconfitte con Sassuolo e Spezia, ora un altro pareggio col Bologna che a questo campionato aveva poco altro da chiedere, se non un regalo per Sinisa, quello sì, quello che ci voleva e in campo hanno lottato per lui. Se l’Inter vincerà il recupero di Bologna (attenzione però, visto a San Siro è tutt’altro che un avversario comodo), ci saranno tre squadre in un punto. Anche se non si gioca un bel calcio, almeno sotto l’aspetto dell’incertezza stavolta la Serie A non tradisce.- Nel gioco del Bologna c’era molta più armonia che in quello del Milan, dove ognuno cercava la soluzione personale. Diaz portava palla in eterno, Messias a destra cercava di saltare di continuo Dijks senza riuscirci, Leao a sinistra era nelle sue serate di svago, a Giroud sono arrivati due palloni in tutto il primo tempo. Soltanto Bennacer conservava la lucidità necessaria per cercare i pochi punti deboli del Bologna che dietro si sorreggeva sulla forza l. Il 3-5-1-1 dei rossoblu, con Barrow in appoggio sia al centrocampo che ad Arnautovic, ha tolto spazio alla manovra rossonera. E quanto all’applicazione, al desiderio che tutta la squadra aveva di regalare una soddisfazione a Sinisa, la dimostrazione più chiara si è vista al 41' quando Arnautovic è andato a recuperare una palla su Calabria vicino alla bandierina del calcio d’angolo. Coraggio, gioco e personalità, questo era il Bologna di San Siro.- Nei primi 45' la vera palla-gol, costruita con l’azione più bella della partita, è stata proprio del Bologna, ma Aebischer, all’altezza del dischetto del rigore, ha concluso debole e centrale, così Maignan ha parato senza difficoltà. Ci hanno provato con una certa pericolosità anche Arnautovic e Barrow.è arrivata su colpo di testa di Giroud.- Non soddisfatto di Messias (lo ha rincorso urlando per tutto il primo tempo perché giocasse largo), Pioli l’ha tolto per far entrare Rebic. Leao si è spostato a destra., il Bologna è stato spinto indietro, così Tanjga ha cambiato Barrow con Orsolini. I rossoblù hanno perso le distanze fra i reparti, si sono allungati e la partita è passata tutta nelle mani del Milan che è arrivato alla conclusione con Leao (grande occasione e grande risposta di Skorupski), Calabria (diagonale deviato da Medel ma il guardalinee non se n’è accorto) e Bennacer (ancora Skorupski in angolo).- Pioli non ha perso altro tempo e ha spedito in campo Ibrahimovic al posto di Giroud. E’ entrato anche Kessie (accolto dai fischi di San Siro) per Bennacer. Pure Tanjga ha rinfrescato il Bologna puntando sulla tecnica di Soriano (fuori Svanberg) e sulla spinta di Kasius (fuori Hickey). Un minuto dopo dentro Florenzi al posto di Calabria.. Spazio anche per Mbaye che ha sostituito l’esausto Dijks. Da quel momento, mancava più di un quarto d’ora alla fine compreso gli 8' di recupero, il Bologna si è rintanato nella propria area di rigore. Fioccavano i cross, ma reggevano bene i nuovi esterni bolognesi e anche in mezzo, nonostante l’uscita di Medel, erano sempre ben organizzati, così da rischiare solo su due conclusioni a lato di Leao e Ibrahimovic e soprattutto sul colpo di testa di Rebic che Skorupski ha deviato in angolo. I cambi di Tanjga hanno risposto in pieno, quelli di Pioli no, a cominciare da Ibrahimovic.: -: Maignan; Calabria (dal 29’ st Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (dal 25’ st Kessie), Tonali; Messias (dal 1’ st Rebic), Diaz, Leao; Giroud (dal 25’ st Ibrahimovic).: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Ibrahimovic, Florenzi, Krunoc, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers, Kessie.: Pioli.: Skorupski; Soumaoro, Medel (dal 36’ st Bonifazi) Theate; Hickey (dal 25’ st Kasius), Aebischer, Schouten, Svanberg (dal 25’ st Soriano) Dijks (dal 36’ st Mbaye); Arnautovic, Barrow (dal 15’ st Orsolini )..: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Sriano, Vignato, Kasius, Falcinelli.: Tanjga.