Un tritacarne da cui sarà complicato uscire. Da quandoè arrivato a Milano e all'attesa era enorme. Complice la cifra spesa per lui,che però per i rossoneri rappresentavano praticamente la totalità del budget di mercato, e la vittoria forse inaspettata dile aspettative sul gioiellino belga acquistato dal Bruges non hanno fatto altro che crescere di giorno in giorno. Sono passati ormai più di 5 mesi dal suo approdo in Italia, ma tutto ciò che ruota attorno al belga,non sta facendo altro che compromettere, o quantomeno rallentare la sua esplosione.Chenon sia sereno lo si nota in campo, nelle giocate che spesso non riescono, in una posizione e un ruolo che non riesce a trovare.E fanno riflettere le parole del suo capitano, Davide Calabria che, per proteggerlo,: "Charles deve solo stare tranquillo,Col talento che ha può aiutare molto la squadra, quello che fa in allenamento può farlo anche in partita. Penso che sia la squadra giusta per lui, deve solo avere fiducia e credere in se stesso che noi siamo con lui fino alla fine”.Fiducia, quella che Stefano Pioli, a parole, dice di avere in lui, come nella conferenza stampa per-Roma: ", con i soli 5 minuti concessigli nel traumatico finale con i giallorossi o nei 15 minuti scarsi di media di utilizzo nelle ultime 5 gare.che l'allenatore non vuole cambiare per lui (). Fattori che, uniti a uno stato mentale non al massimo, non possono che compromettere la crescita di De Ketelaere. La Coppa Italia potrà essere la svolta? Lo sperano tutti in rossonero, Charles in primis.