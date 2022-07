Ilprosegue la preparazione a Klagenfurt, dove mercoledì affronterà in amichevole il Wolfsberger. Pioli al lavoro in Austria,nonche sono rientrati a Milano per portare avanti parallelamente il proprio lavoro sul mercato., ma la trattativa con il Bruges non è l'unica operazione sul tavolo della dirigenza rossonera che nel frattempo porta avanti due fronti pronti ad accendersi una volta risolta la situazione del trequartista: quello del centrocampista, trae il baby gioiello dell'Aston Villa, ma anche quello del difensore.- Regalare a Pioli un altro centrale era ed è uno dei punti nel programma di mercato milanista, con il nome diche si è fatto largo fino a diventare il primo sulla lista di Maldini e Massara. Che si sono già mossi con l'entourage del classe '99 e con il Tottenham, visto anche l'incontro con il ds degli inglesi: il nodo non è costituito tanto dalla formula, si ragiona a unin favore degli Spurs, quanto più dalle cifre dell'affare ancora da definire. Cifre che possono poi essere il vero ostacolo anche per l'eventuale alternativa a Tanganga, quell'che il Diavolo aveva già seguito in passato e che ora è tornato a fare capolino nell'agenda rossonera. L', per bocca del ds Krosche, ha confermato di aver registrato l'interessamento del Milan, pur non avendo ancora ricevuto offerte formali, ma nonostante il contratto del classe '99 scada nel 2023 - e non si intravedano margini per il rinnovo - non ha intenzione di svendere il centrale mancino:la richiesta dei tedeschi, una valutazione ritenuta al momento eccessiva dalla società di via Aldo Rossi. Prima la risoluzione in un senso o nell'altro della questione De Ketelaere, poi Maldini e Massara torneranno a lavorare sul difensore: Tanganga, N'Dicka o nuovi profili, il Milan prosegue nella caccia al nuovo difensore.