Carica alle stelle in casa Milan in vista della partita con l'Atalanta: per rispondere all'entusiasmo dei tifosi che hanno atteso il pullman rossonero per incitare la squadra di Pioli, Zlatan Ibrahimovic ha crepato un vetro del veicolo stesso, come si vede da alcune immagini girate dai fan del Diavolo e che circolano sui social.