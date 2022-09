Ilva alla sosta amareggiato per la sconfitta con il Napoli, manon fa drammi. L'attaccante portoghese ha rincuorati compagni e tifosi rossoneri sui social: "Siamo grandi, non importa l'entità della sconfitta, e nella prossima partita torneremo più forti per perseguire i nostri obiettivi".