Giornata di sole questa mattina a Milanello per l'allenamento, il penultimo in ottica Juventus. I rossoneri si sono ritrovati per colazione prima di iniziare la sessione odierna. A bordo campo per assistere all’allenamento presenti anche oggi Paolo Maldini e Frederic Massara.



IL REPORT



Gruppo in campo, sul ribassato, dove ha iniziato il riscaldamento con una serie di esercitazioni atletiche eseguite tra gli ostacoli bassi, seguite da alcuni torelli a tema. Una partitella con le mani ha preceduto la parte tattica dell’allenamento odierno, che si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto.