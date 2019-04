Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il nome di Franck Kessie sia uno dei candidati a lasciare il Milan in estate, la sua cessione non aiuterà particolarmente il bilancio. Il suo costo storico di 32 milioni di euro non è stato ampiamente ammortato (arrivato ufficialmente in prestito biennale con obbligo di riscatto) e non garantirebbe una grossa plusvalenza a meno di offerte superiori ai 45/50 milioni.